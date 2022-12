Więcej uprawnionych do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Przedsiębiorcy, którzy spłacają dług w ZUS, w ratach skorzystają z chorobowego

Zmiany w zasiłku chorobowym i macierzyńskim

Do tej pory przedsiębiorca, który miał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na kwotę przekraczającą 1 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie miał prawa do zasiłków, nawet jeśli spłacał dług w ratach czy miał odroczony termin płatności składek. Od 16 grudnia 2022 r. to się zmieniło.