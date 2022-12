Na Pomorzu wystawiono więcej zwolnień lekarskich niż w poprzednim roku. Część "L4" była nieuzasadniona lub wystawiona nieprawidłowo

Jeśli wziąć pod uwagę tylko ubezpieczonych w ZUS mieszkańców Pomorza, to od 27 grudnia 2021 r. do 11 grudnia 2022 r. lekarze wystawili ponad 1,35 mln zwolnień z powodu choroby. W ubiegłym roku było to ponad 1,22 mln zwolnień

Piotr Krzyżanowski