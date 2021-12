Wiatr o prędkości 100 km/h i przerwy w dostawach prądu 02.12.2021. Z takimi utrudnieniami muszą się mierzyć mieszkańcy Pomorza Agnieszka Kostuch

Drzewa połamane przez silny wiatr Przemysław Świderski

W środowe popołudnie mieszkańcy Pomorza otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który obowiązywał w nocy z 1 na 2 grudnia oraz będzie trwał w czwartek w ciągu dnia. Poproszono w nim o to, by zabezpieczyć przedmioty, które znajdują się na zewnątrz budynków — szczególnie te, które są umiejscowione na balkonach i tarasach. Przekazano też, że ystąpi silny wiatr, którego prędkość w porywach może osiągnąć do 100 km/h.