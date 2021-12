Alert RCB: W nocy i jutro do południa silny wiatr w porywach ponad 100 km/godz.! Przed wichurą śnieg, śnieg z deszczem i deszcz

Ostrzeżenie Centrum Bezpieczeństwa

Alertowi RCB towarzyszą ostrzeżenia 2. stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wszystkich powiatów nadmorskich i 1. stopnia dla reszty Pomorza.

Nad morzem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/godz., w porywach do 100 km/godz., z południowego zachodu, zachodu, skręcającego na północno-zachodni.

Pod koniec trwania ostrzeżeń najsilniejszy wiatr wystąpi głównie w rejonie Mierzei Wiślanej i Żuław. W głębi lądu będzie słabszy: 35-45 km/godz., w porywach do 85 km/godz.

Na Bałtyku sztorm. W strefie brzegowej przewidywany jest od zachodu wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.