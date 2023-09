Wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej w Gdyni. Trwa budowa, podpora gotowa

Wiadukt na ul. Puckiej w budowie

Nowy wiadukt drogowy w Gdyni podniesie poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami prowadzącymi do portu morskiego. Na obiekcie przy ul. Puckiej gotowa jest podpora tymczasowa na potrzeby budowy konstrukcji wiaduktu, przygotowywany jest teren pod budowę murów oporowych.

Ruch pojazdów na styku z liniami kolejowymi prowadzącymi do gdyńskiego portu usprawni budowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej w Gdyni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia budowy wiaduktu. Gotowa jest podpora tymczasowa, która posłuży do zabudowy docelowej konstrukcji obiektu, przebudowano część kolizji teletechnicznych oraz energetycznych. Przygotowany został objazd dla mieszkańców, niezbędny do rozpoczęcia budowy murów oporowych.