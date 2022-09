Weronika Szlagowska, przyjmująca reprezentacji Polski: Fajnie, że mamy mocny męski zespół. Tak jak oni chcemy być w czołówce ROZMOWA

Wyjechałaś na południe Polski, aby uczyć się siatkówki, a wróciłaś na Pomorze już z reprezentacją Polski. Jak się czujesz na mistrzostwach świata siatkarek, które rozgrywane są w takich domowych warunkach?

Z tym faktem czuję się bardzo dobrze. Pomimo tego, że jest mi dobrze w górach. Już od wielu lat, sześciu-siedmiu jestem na południu kraju. Czuję się tam bardzo dobrze, ale jeszcze lepiej się wraca tutaj. Jeszcze lepiej się tutaj wraca jako zawodniczka reprezentacji Polski. To jest super.

Żałujesz trochę, że już nie ma na Pomorzu klubów ligowych, w których można by zakotwiczyć?

Trochę tak. Jak upadł Atom Trefl Sopot (w 2017 roku - przyp.), to żałowałam, że nie ma tutaj żadnego klubu, w którym można pograć w polskim topie i do którego można wracać. Do Gdańska zawsze jest super wrócić. Trójmiasto jest przepiękne i zapewne świetnie by się tutaj także grało.