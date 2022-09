Olivia Różański, przyjmująca reprezentacji Polski: Gdańsk jest dla mnie jak drugi dom. Jak tylko mogę, przyjeżdżam tutaj do babci ROZMOWA

Zaczęłyście mistrzostwa świata w Holandii, gdzie pokonałyście 3:1 Chorwację. W pierwszym meczu w Ergo Arenie rozbiłyście Tajlandię. Czy można uznać, że rodzi się drużyna na porządne granie?

Myślę, że tak. Myślę, że każdy mecz kreuje nasz charakter. Każdy pokazuje, jaką mamy siłę. Oby tak dalej.

To długi turniej. Celem nie są pierwsi przeciwnicy, ale raczej drugi etap i być może kolejne rundy tych zawodów.

Celem jest kolejny mecz i na tym się skupiamy. Kiedy wygrywamy, to cieszymy się bardzo, ale wiemy, że przed nami następne wyzwania. Naprawdę szybko trzeba zapomnieć o tym, co było. Trzeba za to pracować dalej, żeby wygrywać w kolejnych podejściach.

Po tych dwóch pierwszych seriach rysuje się szansa wygrania grupy, bo macie przewagę nad Turcją. A ta potknęła się na Tajlandii.

Każdy mecz jest dla nas ważny i każdy zdobyty punkt. Podchodzimy więc do każdego na sto procent.