Wejherowo. Zabarykadował się w pojeździe z psem. Interwencja straży miejskiej i policji

Popołudnie7 grudnia przyniosło niecodzienną interwencję. Około godziny 17:20 do dyżurnego Straży Miejskiej dotarło zgłoszenie od mieszkańca Wejherowa, że po parku jeździ dziwnie zachowujący się kierowca. Przybyły na miejsce zmotoryzowany patrol zauważył opisany przez świadka samochód marki volkswagen zawieszony na brzegu rzeki Cedron.

– informuje Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Kierujący nie reagował też na polecenia funkcjonariuszy. Rozebranemu do pasa kierowcy towarzyszył pies Amstaf, zaliczany do ras niebezpiecznych, który przywiązany był do kierownicy pojazdu i bronił dostępu do jego właściciela. Strażnicy poprosili o wsparcie strażaków i policję.