Wegetariański catering na święta w Trójmieście. Oferty i ceny 2022 Maja Czech

W 2022 roku nikogo nie trzeba już przekonywać do diety wegetariańskiej i jej zdrowotnych właściwości. W Trójmieście, restauracje oferujące roślinne potrawy radzą sobie coraz lepiej i co roku przygotowują świąteczną propozycję dla swoich gości. Co znajduje się w cateringu bożonarodzeniowym w restauracji wege? Sprawdzamy!