Ważny przejazd kolejowy w Malborku nadal bez działających rogatek. PKP PLK ponownie podają tę samą przyczynę opóźnienia

Ważny przejazd w Malborku bez rogatek. "To jakiś żart"

Wciąż nie brakuje kierowców, którzy nie mogą się nadziwić, że na przejeździe kolejowym na ul. de Gaulle'a w Malborku, jeszcze nie działa samoczynna sygnalizacja przejazdowa.

- Ogromne pieniądze poszły na modernizację linii kolejowej 207, ale wtedy tego nie zrobili. Teraz też robią, robią i zrobić nie mogą. Jestem mieszkańcem gminy Stary Targ, często tędy jeżdżę. Każdy kierowca musi się zatrzymać przed torami, spojrzeć, czy nie ma pociągu. Samochodów jeździ bardzo dużo. Każde takie zatrzymanie to zwiększenie emisji spalin, a tyle mówi się o ekologii. W Sztumie zrobili piękny przejazd przy okazji przebudowy całej linii, a tu, w Malborku, coś takiego. To jakiś żart. Kiedy te rogatki w końcu będą działać? – pyta mieszkaniec Waplewa Wielkiego, który zadzwonił do naszej redakcji.