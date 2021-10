Ważne zmiany w zasiłkach chorobowych od 2022 r.! Zmieni się wysokość niektórych świadczeń i okres ich pobierania

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Jedna ze zmian dotyczy przedsiębiorców, którzy spóźnili się z opłaceniem składek do ZUS. Właściciele firm, którzy nie dokonali wpłaty w terminie, a chcieli zachować prawo do zasiłku, co roku wysyłali do ZUS ponad 150 tys. wniosków o przywrócenie terminu płatności składek. Od nowego roku takie wnioski nie będą już potrzebne. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, czyli takie z którego korzystają m.in. przedsiębiorcy i osoby z nimi współpracujące, nie będzie już ustawało z powodu nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również wtedy, gdy opłacili składki po terminie.