Walka o zachowanie ostatniego śladu po przedwojennej Polonii w Sopocie. Aktywiści kontra deweloper 1:0

Historyczny budynek położony jest przy ul. Parkowej 18, w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu, w pobliżu sopockich Łazienek Południowych, mola, zakładu balneologicznego i domu zdrojowego. Stoi kilkadziesiąt metrów od plaży, przy budowanym właśnie woonerfie. Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął 4 października 2021 roku postępowanie w sprawie wpisania go do wojewódzkiego rejestru zabytków wraz z drzewostanem i gruntem w granicach posesji. Procedura administracyjna prowadzona jest z urzędu, na wniosek stowarzyszenia „Mieszkańcy dla Sopotu”.

„Stowarzyszenie zwróciło uwagę na to, że budynek [...] jest ostatnim z zachowanych na terenie Sopotu obiektów związanych z historią Polonii w przedwojennym Sopocie. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono również obawę co do zagrażających budynkowi planów jego wyburzenia oraz wycięcia starodrzewu.” – czytamy w decyzji PWKZ.