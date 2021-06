Wakacje gwiazd w PRL, czyli w Polskę jedziemy! Które miejsca były najmodniejsze i gdzie można było spotkać gwiazdy?

Dzisiaj polskie gwiazdy najchętniej odpoczywają na Bora Bora albo na Zanzibarze. A w PRL mówiono... w Polskę jedziemy. Sopot był elitarny, Chałupy szokowały nagością...

Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W PRL te Bora Bora i Zanzibary to była nieszczęsna Bułgaria. Ale przecież Polska jest tak pięknym krajem. Nigdy nie zapomnę tego, co powiedział profesor Jerzy Bralczyk, przed laty mój kolega z grupy na polonistyce, że dopóki z żoną nie zwiedzą całego kraju, to nie wyjadą za granicę. W mojej książce znajduje się mapka z miejscowościami, które były modne w PRL albo wymyślono, że powinny być modne.

Na przykład?

Gdyby do Prania nie zjechała cała ekipa Studenckiego Teatru Satyrycznego, to nie słyszelibyśmy o tej miejscowości. No, może jedynie zapisałaby się w historii jako ulubione miejsce pobytu poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.