Wakacje 2022 i paragony grozy oczami ludzi biznesu. Dlaczego jest drogo, a ceny na Mierzei Wiślanej podskoczyły nawet ponad 100% Piotr Niemkiewicz

Wakacje 2022 na Mierzei Wiślanej muszą straszyć paragonami grozy? - Z powodu rosnących kosztów musiałem podnieść ceny popularnych tzw. obiadów dnia, o ponad 100 procent. W 2021 roku taki posiłek kosztował u mnie ok. 22 zł, w tym roku to 50 zł. Nie rekompensuje to jednak ponoszonych nakładów - mówi właściciel jednego z ośrodków wypoczynkowych w gminie Stegna na Mierzei Wiślanej. Powodów do zmartwień branża turystyczna ma jednak więcej, choć wszystkie sprowadzają się do jednego - pieniędzy.