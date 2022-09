W szatni Lechii Gdańsk było gorąco po porażce ze Śląskiem Wrocław. Michał Nalepa: Mój syn by się nie przewrócił

Szkoleniowiec przyznał, że nie pomógł drużynie przeprowadzonymi zmianami we Wrocławiu.

- Ten mecz przegrał trener Kalkowski swoimi zmianami i za to przepraszam kibiców – tak powiedział po meczu szkoleniowiec biało-zielonych.

Trener nie podjął najszczęśliwszych decyzji jeśli chodzi o zmiany, ale też nie można dać się zwariować. Michał Nalepa zszedł z boiska z powodu kontuzji, a Kacper Sezonienko grał bardzo słabo. Błędem na pewno było ściągnięcie z boiska Macieja Gajosa, który do tego momentu był najlepszym zawodnikiem spotkania. Z drugiej strony to nie Maciej Kalkowski dał się ograć i pozwolił oddać strzał z dystansu Erikowi Exposito, to nie trener Kalkowski doprowadził do rzutu karnego, potem minął się z piłką przy dośrodkowaniu, co skończyło się drugim golem i nie dostał czerwonej kartki. Lechia w pierwszej połowie zagrała poprawnie, a Śląsk nie miał żadnych argumentów. W drugiej połowie, niestety, była to już słaba drużyna biało-zielonych z ostatnich meczów.

- Pierwsza połowa była niezła. Maciej Gajos strzelił ładnego gola po stałym fragmencie, nad rozegraniem którego pracowaliśmy ostatnio. Niestety, tego gola VAR anulował. W przerwie powiedzieliśmy sobie w szatni, że musimy strzelić drugą bramkę, jeśli chcemy wygrać we Wrocławiu. Stało się inaczej, a z drugiej połowy nie mogę być zadowolony. W szatni połowa zawodników płacze, a druga połowa nie wie co się dzieje – podsumował Kalkowski.