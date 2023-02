W świetlicy wiejskiej w Straszynie działa klub brydżowy. Jak dołączyć do brydżystów? Danuta Strzelecka

Brydż dobrze wpływa na pamięć. Jest świetną aktywnością intelektualną dla osób w różnym wieku UG Pruszcz Gdański Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od kilku tygodni mieszkańcy Straszyna spotykają się w świetlicy wiejskiej w Mediatecce, by pograć towarzysko w brydża. To świetna aktywność intelektualna oraz okazja do spotkań, pogawędek. - Zapraszamy zarówno początkujących, jak i mistrzów, seniorów i nie tylko - mówi Wiesław Jezierewski, mieszkaniec Straszyna i założyciel Klubu brydżowego.