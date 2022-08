W Sulicicach spłonęły hektary zboża. Ogromny pożar pola ZDJĘCIA

Pożar pola w Sulicicach

Wezwanie do pożaru zboża w Sulicicach (gmina Krokowa) wpłynęło do strażaków powiatu puckiego około godz. 14:17 we wtorek, 9 sierpnia 2022 r.

- Jednostki z terenu naszego powiatu prowadziły działania gaśnicze z powodu pożaru zboża na pniu. Spaleniu uległo około 8-10 ha upraw - relacjonują pożarnicy ze Sławoszyna. - Do działań zadysponowane zostały zastępy ze Sławoszyna, Starzyna, Krokowej, Karwi, Jastrzębiej Góry, Żarnowca, Sobieńczyc, Karlikowa, Wierzchucina, Prusewa, Białogóry oraz Pucka.

Ogień trawił zbożowe pole, było gorąco i groźnie, ale strażacy z ziemi puckiej szybko i skutecznie poradzili sobie z żywiołem, bo ogień ugaśli w przeciągu niecałej godziny od otrzymania wezwania.