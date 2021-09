W Sopocie płatne parkowanie 2 godziny dłużej. Opozycja - gorzej niż w Barcelonie. Prezydent nie zna sopockich stawek

Replikowała Anna Łukasiak z PO wymieniając trzy główne powody skarg mieszkańców centrum: - To są skargi na hałas, na śmieci i na parkowanie - mówiła i opisała co się dzieje, gdy nadchodzi wieczór, szczególnie weekendowy i do Sopotu przyjeżdżają ludzie do klubów. - Wtedy jest horror i nie ma gdzie zaparkować - opisywała. Na zarzuty dotyczące utrudnienia dostępu do centrum mieszkańcom osiedli odpowiedziała, ze "mogą sobie przecież zjechać autobusem".