W sobotę 30.07.2022 w Brusach Światowy Zjazd Kaszubów! Co będzie się działo po przyjeździe pociągu Transcassubia? | PROGRAM

Światowy Zjazd Kaszubów to manifestacja przynależności do kaszubskiej społeczności etnicznej i okazja do zaprezentowania współczesnego dziedzictwa Kaszub. W tym roku gospodarzem wydarzenia jest gmina Brusy. Zjazd organizowany jest we współpracy z powiatem chojnickim oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.