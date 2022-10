W sobotę (22.10.2022) turniej dla graczy FIFA na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Eliminacje do największego i najważniejszego turnieju w Polsce

Pierwszych uczestników finałów Ekstraklasa Games Open poznaliśmy ponad tydzień temu. W ramach targów Poznań Game Arena odbyły się dwa pierwsze turnieje kwalifikacyjne. Po krótkiej przerwie czas powrócić do LAN-owych zmagań o wysoką stawkę.

Do turnieju można zapisać się na stronie internetowej, jednak nie jest to jedyna ścieżka. Prawo gry uzyskają także ci, którzy chęć udziału zgłoszą już na stadionie gdańskiej Lechii. W takiej sytuacji ostatecznym momentem na zapis będzie godzina 10 w dniu turniejowym. Do 9 swój udział będą musieli potwierdzić uczestnicy, którzy zapisywali się przez internet.

Poza awansem na finały Open uczestnicy mogą liczyć na inne niespodzianki. Czołowa ósemka wydarzenia otrzyma bowiem nagrody rzeczowe oraz bilety na mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy.

