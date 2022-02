W Rekowie powstaje wielkie osiedle domków dwurodzinnych. Nie każdemu się to podoba

Rekowo w gminie Bytów to niewielka wioska przy drodze wojewódzkiej nr 212 z Bytowa do Chojnic. Uroki położenia miejscowości można dostrzec gołym okiem. Pięć malowniczych jezior (w tym z rzadką rośliną lobelią), lasy… Uwagę na to zwrócili również samorządowcy, którzy promują okolice Rekowa jako obszar cenny przyrodniczo. Zresztą znajduje się tutaj najwyższe wzniesienie Pojezierza Bytowskiego Góra Siemierzycka z wieżą widokową.