Za siedem miesięcy ma być gotowy chodnik wzdłuż ulicy Arciszewskich w Gdyni

Ulica Arciszewskich na Oksywiu łączy dwie części dzielnicy w sąsiedztwie najstarszego kościoła w Gdyni oraz zabudowań starej wsi Oksywie. Przebiega przez wąwóz, ze stromymi skarpami po obu stronach. O budowę chodnika prosili mieszkańcy podczas rozmów z miastem o rewitalizacji dzielnicy. W piątek, 5 sierpnia stosowne dokumenty podpisali przedstawiciele miasta oraz wykonawcy inwestycji.

- To kolejna ważna i oczekiwana przez mieszkańców Oksywia zmiana, która znacznie wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych i ułatwi im poruszanie się po tej części dzielnicy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Rok temu zakończyła się przebudowa ul. Makowskiego, wraz z budową schodów do ul. Arciszewskich, a w lipcu tego roku rozpoczęła się rozbudowa skrzyżowań ul. Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana. To wszystko sprawia, że poprawa połączenia Oksywia Górnego i Dolnego staje się faktem. Najstarsza część Gdyni będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Wszystkie prace, które tu prowadzimy, prowadzimy z poszanowaniem i uwzględnieniem wyjątkowości tego miejsca: historycznego charakteru i uwarunkowań przyrodniczych.