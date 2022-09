W Parku Kilońskim powstanie skatepark. Inwestycja jest realizowana z Budżetu Obywatelskiego

Nowy skatepark powstanie w Gdyni

Skatepark jest to specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów, takich jak jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX-ie czy rolkach. Na istniejącej asfaltowej nawierzchni w Parku Kilońskim zostanie położona płyta betonowa, do której zainstalowane zostanie specjalne wyposażenie umożliwiające miłośnikom sportów ekstremalnych wykonywanie sportowych ewolucji.

– To kolejna inwestycja wybrana przez mieszkańców, dla mieszkańców. Cieszymy się, że możemy realizować takie zadania i liczymy, że po wybraniu wykonawcy robót i oddaniu skateparku do użytku będzie on spełniać swoje zadanie przez długie lata – mówi Tomasz Cząstka, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu.

W ramach projektu powstaną:

bank ramp,

funbox z grindboxem + poręcz,

quarter pipe,

grindbox,

poręcz prosta.

materiały Budżetu Obywatelskiego