W kaszubskich lasach pojawiły się już grzyby! Mieszkańcy ze spacerów wracają z kurkami

Na Kaszubach rosną już grzyby!

Na ten moment wiele osób czekało z niecierpliwością. W lasach pojawiły się już pierwsze grzyby, a dokładniej - kurki, czyli pieprzniki jadalne. Grzybiarze zacierają ręce, choć trzeba przyznać, że to dopiero początki i raczej nie ma co jeszcze liczyć na spore zbiory, to jednak każda sztuka jest na wagę złota, bo cieszy ogromnie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Lipusz na pierwsze kurki trafili już w maju!

- Pierwszy pieprznik jadalny w tym roku i to w Dzień Matki - informowali leśnicy na facebookowym profilu Nadleśnictwa Lipusz. - Mamy jeszcze maj, czyli grzybobranie będzie szybciej niż zawsze? Nawiedzają nasze tereny ulewne deszcze i burze, za deszcze jesteśmy wdzięczni Matce Naturze, a na efekty takiej pogody nie trzeba było długo czekać.

O ile w maju grzyby znajdowali nieliczni, tak teraz, na początku czerwca, coraz więcej osób może pochwalić się udanymi łowami.