W Kartuzach ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie". Jak uzyskać wsparcie finansowe? To musisz zrobić

W Kartuzach ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie"

W stolicy Kaszub wystartował już program "Ciepłe Mieszkanie". Właściciele lokali, w domach wielorodzinnych, mogą się ubiegać o dofinansowanie do wymiany starych pieców lub kotłów na urządzenia niskoemisyjne. Mogą to być m. in. pompy ciepła, kotły gazowe lub na pellet, a także ogrzewanie elektryczne czy instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo, poza wymianą kotła, można wymienić stolarkę drzwiową i okienną. Dofinansowanie obejmuje również dokumentację projektową, nie jest jednak przyznawane, jeżeli tylko te rzeczy planujemy zrobić, bez wymiany kotła. Ponadto na jeden lokal mieszkalny przypada jedno dofinansowanie.

Kwota dofinansowania różni się przy tym w zależności od dochodu wnioskodawcy: