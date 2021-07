W gminie Pruszcz Gdański trwa akcja obrączkowania młodych bocianów. Ptaków znaleziono blisko 60! [zdjęcia]

- Wybraliśmy taki termin, żeby młode bociany były już wyrośnięte, ale żeby jeszcze nie latały – powiedział Wiesław Zbroiński, sołtys Mokrego Dworu i przewodniczący stowarzyszenia. - Zaobrączkowaliśmy 57 młodych ptaków z 27 gniazd. W dwóch gniazdach było po 5 młodych, a cztery gniazda okazały się puste. Warto obrączkować młode bociany, bo kiedyś, może za trzy lata wrócą one na nasze pola. W naszej gminie żyje obecnie grubo ponad sto bocianów. Rolnicy je lubią, a one na Żuławach dobre warunki do życia. Zresztą bieżący rok sprzyja tym ptakom. Pokarmów im nie brakuje.