W gminie Czarna Dąbrówka brat chciał zabić brata. Sprawca zbrodni był pijany

Jak informują bytowscy policjanci, w niedzielę 10 października 2021 r., po godz. 20.00, otrzymali zgłoszenie, że w gminie Czarna Dąbrówka 40-latek ugodził nożem swojego brata.

- Mundurowi, którzy natychmiast zostali skierowani na miejsce interwencji, ustalili, że sprawca bił po całym ciele swojego brata, dusił go, a następnie kilkukrotnie ugodził nożem w okolicę szyi oraz biodra – wyjaśnia rzecznik prasowy bytowskiej policji Damian Chamier Gliszczyński. - Po zdarzeniu mężczyzna uciekł z domu. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania 40-latka, do których zaangażowany był m.in. policyjny pies tropiący. Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany w lesie. Miał w organizmie ponad promil alkoholu i trafił do policyjnego aresztu. Ranny 45-latek został przewieziony do szpitala.