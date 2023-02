W EkoFabryce w Wejherowie odbyła się IV edycja Galeria Wejherowskie Klamoty. Niepotrzebne przedmioty znalazły nowych właścicieli | ZDJĘCIA

Galeria Wejherowskie Klamoty "Wejrowsczé klamòtë" to miejsce, w którym przedmioty dostają nowe życie.

- Idea tego wydarzenia jest taka, żeby jak najwięcej przedmiotów trafiło do ponownego użycia. Czyli mieszkańcy mogą do nas przynieść przedmioty, które nie są im potrzebne. My jest wystawiamy w naszej galerii, a osoby, które chcą je zakupić wpłacają konkretną kwotę na konto fundacji wybranej z naszej listy. Następnie pokazują dowód wpłaty i przedmiot jest ich - mówi Andrzej Gorczycki, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.