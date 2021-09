W 82. rocznicę mordu w Lesie Szpęgawskim oddano hołd ofiarom niemieckiej zbrodni [ZDJĘCIA]

W uroczystościach rocznicowych pod pomnikiem pomordowanych w Lesie Szpęgawskim homilię wygłosił biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

- Mamy prawo do zwykłej ludzkiej radości - mówił bp Ryszard Kasyna. - Więcej - mamy obowiązek wielbić Pana Boga naszym codziennym życiem, prostym słowem, dobrym słowem, uśmiechem. Przeżywaniem tego co w relacjach z drugim człowiekiem sprawia, że jest się dla drugiego człowieka człowiekiem. Chrystus w dość stanowczych słowach odnosi się do tego co nazywamy szczęściem. Czy jednak powodzenie doczesne może być osiągane za wszelką cenę? Nawet za cenę zbawienia - pytał duszpasterz.

Diecezjalny duszpasterz podkreślił, że porządził już diabeł na polskiej ziemi w czasie wojny, kiedy dymiły kominy krematoriów, gdy Lasy Szpęgawskie nasiąkały krwią, grobami niewinnych ludzi. Biskup Kasyna nawiązał również do tragicznych w skutkach walkach w Syrii, gdzie zginęło już około 350 tys. ludzi, do niedawnej sytuacji w Czeczeni, Rwandzie, gdzie rzeki spłynęły ludzką krwią. Dotknął również bardzo ważnego obecnie tematu - wlewania do ludzkich dusz nienawiści.