Villarreal ponownie w Gdańsku. Grał już towarzysko z Lechią Gdańsk, a teraz powalczy o Puchar Ligi Europy z Manchesterem United [galeria]

Villarreal zagra w środę na nowym gdańskim stadionie w Letnicy, a poprzednio swój mecz rozegrał przy Traugutta. Drużyna Żółtej Łodzi Podwodnej gościła w lipcu 2010 roku rozgrywając towarzyskie spotkanie z Lechią Gdańsk. Co ciekawe, stało się to niedługo po tym, jak reprezentacja Hiszpanii sięgnęła po mistrzostwo świata. Koszt sprowadzenia Villarrealu do Gdańska wyniósł 86 tysięcy euro.

CZYTAJ TAKŻE: EURO 2020. Program, terminarz, wyniki. Kiedy grają Polacy?

W zespole z Hiszpanii zabrakło największych gwiazd, bowiem po mistrzostwach świata urlopy mieli Hiszpan Joan Capdevilla, Urugwajczyk Diego Godin czy Brazylijczyk Nilmar. Pojawili się za to Santi Cazorla czy Marcos Senna, którzy w 2008 roku sięgnęli z reprezentacją Hiszpanii po mistrzostwo Europy oraz Włoch Giuseppe Rossi. Senna ostatecznie cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, ale i tak biało-zieloni mogli zmierzyć się z silnym rywalem. Lechia nawet prowadziła po golu strzelonym przez Marko Bajicia, ale w drugiej połowie wyrównał Cazorla. Gdańszczanie i tak mogli czuć satysfakcję, że nie przegrali z bardzo wymagającym rywalem.