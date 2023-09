V sympozjum „Geometria Kamienia” już za nami. Na Złotej Górze powstały niezwykłe rzeźby

Pracujących na Złotej Górze odwiedziły też wycieczki szkolne. Artyści pokazali młodym, jak powstają ich niezwykłe dzieła, co spotkało się z dużym zainteresowaniem dzieci.

Po trzech tygodniach pracy na malowniczej Złotej Górze artyści z całej Polski zaprezentowali swoje dzieła, powstałe w ramach V Sympozjum Rzeźby w granicie „Geometria Kamienia” . W tym roku, od ostatnich dni sierpnia, niezwykłe kształty głazom nadawało 9 uczestników. Głównie byli to doświadczeni rzeźbiarze, nauczyciele akademiccy, ale pojawiły się też wyróżnione studentki, dla których sympozjum nie tylko było okazją do sprawdzenia swych sił i zaprezentowania zdolności, ale też podpatrzenia, jak pracują mistrzowie.

Władze gminy bardzo zadowolone z efektów

W sobotę 16 września, dzień przed wyjazdem uczestników do domów, odbył się wernisaż, na którym można było obejrzeć już ukończone prace, a także dowiedzieć się od samych autorów „co mieli na myśli”. Rzeźbiarze wyjaśniali, skąd czerpali inspiracje i co w ogóle przedstawiają ich dzieła. A w tym roku było co wyjaśniać, ponieważ powstały rzeźby różnorodne i dość abstrakcyjne - od skał „naznaczonych” cyframi i literami, aż po swego rodzaju zabawy tytułową geometrią kamienia.