Uroczystości 82. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego w Sopocie, Gdyni i Gdańsku

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o 10.00 w Sopocie przy pomniku Armii Krajowej na skwerze sanitariuszki Inki.

- Dzisiaj składamy hołd odwadze – przemawiał prof. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN. - Odwadze naszych przodków, którzy uczestniczyli w wielkim trudzie budowania struktur Polskiego Państwa Podziemnego. To oni zbudowali „pancerz duchowy” i fundament moralny, z których korzystały następne pokolenia. To na tym pancerzu i na tym fundamencie Polacy budowali opór w okresie stalinowskim, budowali opozycję w okresie po Październiku ’56. To na tych samych wartościach, w roku 1980, na Wybrzeżu, zrodziła się „Solidarność”, duchowy kontynuator Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.