Umierające miasta i miasteczka w Polsce. Globalne procesy są dla nich bezlitosne

Dlaczego nawet duże miasta, jak niegdysiejsze stolice województw - np. Elbląg, nie są w stanie poradzić sobie z odpływem mieszkańców i postępującą marginalizacją? Państwowa Akademia Nauk prowadzi na ten temat badania. Według jej raportów aż 114 średnich miast w Polsce traci dystans rozwojowy do reszty kraju.

Mamy tu klasyczny problem socjologii, czy tłumaczyć zjawiska przez pryzmat jednostki czy mechanizmów społecznych. Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć, natomiast istnieje pewna podpowiedź. Można potraktować środowisko miejskie jako znany z nauk ścisłych układ dynamiczny. Spójrzmy na biologię - mamy środowisko drapieżników żywiących się innym gatunkiem zwierząt. Taki układ zachowuje równowagę. Podobnie jest w środowisku miejskim. Możemy oceniać, że przez wiele lat taka stabilna dynamika miała miejsce w polskich miastach.

Co się zatem stało? Nadciągnęły lata 90 XX w., z bezrobociem, a potem związane z wejściem do Unii Europejskiej otwarcie zagranicznych rynków pracy, które wyssało ludzi z wielu polskich miast i miasteczek?

To mógł być ten moment. Do tego doszedł jeszcze inny mechanizm. Pewien asymetryzm w dystrybucji środków pomocowych z UE sprawił, że część ośrodków miejskich zaczęła rozwijać się szybciej od innych. One stały się bardziej atrakcyjne. Wówczas układ dynamiczny zaczął nabierać tempa i przesuwać się w inną stronę. Wychylenie takie prowadzi do lawiny innych zjawisk, które trudno powstrzymać. Z miast, których sytuację bada PAN (oraz wielu innych naukowców), wyjeżdża coraz więcej ludzi, dlatego jest coraz mniejsza dynamika rozwoju, coraz mniej perspektyw, inicjatyw. Spadek PKB jest wyraźny, a wraz z tym spadek możliwości inwestycyjnych. Zauważmy też, że zwykłe te jednostki, które migrują z miast i miejscowości są jednostkami najbardziej aktywnymi, samodzielnymi – trzeba mieć odwagę, by opuścić swój matecznik. Najmniejsze miasta traciły zatem najwartościowszych mieszkańców. Swoją przyszłość. A nowych mieszkańców, z racji zmniejszającej się atrakcyjności, nie zyskały.