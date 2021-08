Ultras Oliwski 2021. Przełajowy półmaraton, bieg na 9 km lub nordic walking! 11 września 2021 roku festiwal biegowy w Gdańsku Oliwie

Ultras Oliwski – Wokół Radości 11.09.2021

Trasy biegów będą wyznaczone w lasach oliwskich wokół malowniczej Doliny Radości. Bieg główny zaplanowano na dystansie zbliżonym do półmaratonu – ok. 21 km (nieatestowana trasa zawiera 360 metrów przewyższeń), natomiast dodatkowe biegi to OBC Run na ok. 9 km, nordic walking na ok. 7 km, organizatorzy pomyśleli także o biegach dla dzieci.

Biegaczom na trasie będzie towarzyszyła „leśna muzyka”, w wykonaniu uczestników Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA.

Ciekawą inicjatywą jest Pchli Targ (sport), podczas którego mieszkańcy Oliwy będą mogli wymieniać się dla jednych niepotrzebnym a dla drugich pożądanym sprzętem sportowo-rekreacyjnym.

Miasteczko biegacza będzie zlokalizowane przy Stawie Młyńskim, gdzie na uczestników i kibiców czekać będzie szereg atrakcji jak rozgrzewka, animacje dla dzieci i młodzieży, strefa gastronomiczna oraz specjalna strefa "garden party", w której zawodnicy wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi będą mogli odpocząć po rywalizacji przy dźwiękach muzyki.