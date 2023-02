Ulotki o dotacjach na fotowoltaikę krążą po wsiach. Urzędy ostrzegają, że może to być oszustwo

Do skrzynek pocztowych na terenie gminy Chmielno trafiły w ostatnich dniach ulotki, informujące o możliwości przystąpienia do „Grupowego Programu Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła”. W środę 22 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie ma się odbyć spotkanie z osobami zainteresowanymi.

Chmieleński urząd gminy ostrzega jednak, że nie ma nic wspólnego ani z tym spotkaniem, ani z akcją zbierania wniosków o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych.

- Ostrzegamy Państwa przed możliwością oszustwa. Ulotka jest zredagowana tak, aby wzbudzić fałszywe poczucie organizowania naboru przez gminę Chmielno. Tak naprawdę jest to nabór organizowany przez prywatny podmiot, który nie ujawnia swoich danych. Na ulotce podano jedynie numer telefonu, bez nazwy firmy/fundacji czy danych osobowych osoby odpowiedzialnej za wydarzenie - zauważają władze gminy.

Urząd apeluje - jeśli ktoś zdecyduje się na to spotkanie przyjść, to niech uważa, by nie podawać swoich danych osobowych i pod żadnym pozorem nie wpłacać żadnych zaliczek.