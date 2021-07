Turyści wtargnęli na teren zamkniętego rezerwatu „Mewia Łacha” k. Mikoszewa. Złapali młodego ptaka, później zwierzę znaleziono martwe

Wtargnęli na teren rezerwatu „Mewia Łacha”, by zrobić zdjęcia. Sesja zakończyła się śmiercią ptaka

Para turystów przez ponad godzinę spacerowała po zamkniętej części rezerwatu ,,Mewia Łacha” za wschodnim brzegiem Wisły, k. Mikoszewa. By się do niej dostać, uprzednio musieli pokonać szlaban z zakazem, tablice informacyjne i 2-metrowy płot. A wszystko po to, by zrobić zdjęcia. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, 29 czerwca.