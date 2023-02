Tu mogą otrzymać pomoc sopocianie cierpiący na depresję. Lista adresów OPRAC.: Anna Olejniczak

Mieszkasz w Sopocie i masz depresję? Tu znajdziesz pomoc - lista adresów

Szacuje się, że depresję cierpią obecnie nawet 3 miliony Polaków. To poważna choroba, która znacznie utrudnia funkcjonowanie w wielu sferach życia, takich jak praca czy relacje z innymi ludźmi. Choć obiegowa opinia twierdzi, że "to tylko chwilowy dołek", obniżonego nastroju nie wolno lekceważyć, ponieważ nieleczona depresja może prowadzić nawet do samobójstwa.