Trzy lata po tragicznej nawałnicy rodzina z Sylczna otrzymała pomoc niezbędną do remontu domu

Pochodzący ze Starogardu Gdańskiego mężczyzna nie chce ujawniać nazwiska. W końcu nie to jest najważniejsze, a to że zajrzał do swojego portfela i postanowił pomóc Błaszkowskim z Sylczna. To rodzina z gminy Parchowo w powiecie bytowskim, która od trzech lat stara się odbudować dom. Stary zniszczyła nawałnica. Co prawda rodzina mieszka już na parterze, a piętro jest w stanie surowym zamkniętym, ale sen z powiek Błaszkowskiego spędza zima. - Wiatr, deszcz, śnieg, wszystko leci na jedną ze ścian. Zimą często wietrzyliśmy i wycieraliśmy ściany. Musimy jak najszybciej ocieplić ściany, ale nie ma za co. Fachowca bym miał – przyznawał w rozmowie z nami Błaszkowski z Sylczna.