Trzecia rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Tak Gdańsk żegnał swojego prezydenta

Paweł Adamowicz bardzo angażował się w wydarzenia ważne dla swojego ukochanego Gdańska. Nie inaczej było 13 stycznia 2019 roku, gdy odbywał się XXVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent był wolontariuszem, a ponadto, około godziny 20:00 pojawił się na scenie ustawionej nieopodal Złotej Bramy przy ul. Bogusławskiego, gdzie podobnie wraz z tysiącami gdańszczan oczekiwał na słynne „Światełko do nieba”, kończące zbiórkę.

Ten wieczór nie zakończył się dla Adamowicza szczęśliwie. Niespodziewanie na scenę wtagrnął Stefan W.. Miał przy sobie nóż, którym śmiertelnie ugodził prezydenta. Lekarze robili co w ich mocy, by go uratować.

Niestety mimo walki, życia prezydenta nie udało się ocalić. O tym, że Paweł Adamowicz nie żyje, poinformował ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski.