Trwa 3 edycja konkursu na najlepszą książkę dla młodzieży "Literacka Podróż Hestii". Główna nagroda to 50 tys. zł!

Literatura piękna to miejsce, gdzie wszyscy możemy być odkrywcami!

To hasło ma na celu nie tylko promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, ale też zachęcenie autorów i autorek literatury młodzieżowej. To właśnie dla nich bowiem przeznaczony jest konkurs Hestii, w którym można wygrać aż 50 tysięcy złotych.

W tegorocznej, trzeciej już edycji, powalczą o tę nagrodę aż 73 pozycje. Kapituła wybierze najlepszą wśród książek - powieści, powieści graficznych i opowiadań - napisanych w języku polskim z myślą o młodych czytelnikach i czytelniczkach, w wieku 10-15 lat, i wydanych w Polsce w poprzednim roku.