Trójmiejska firma pracuje nad europejską wersją ChatuGPT. SentiOne chce to zrobić lepiej

ChatGPT podbił ostatnio internet. To chatbot wykorzystujący model języka GPT-3 opracowany przez OpenAI, czyli sztuczna inteligencja, z którą można rozmawiać na przeróżne tematy. SI odpowiada w bardzo rozbudowany sposób, daje poprawne odpowiedzi z wielu dziedzin i zaskakuje wielu użytkowników. ChatGPT wystartował pod koniec listopada 2022 roku, ale w tym krótkim czasie zyskał miliony użytkowników.

ZOBACZ TAKŻE: Polska jednym z liderów sztucznej inteligencji. Jesteśmy na piątym miejscu w Unii Europejskiej według rankingu OPI

- ChatGPT robi wrażenie, jednak przez to, jak został zbudowany, może wprowadzać w błąd lub szerzyć dezinformację, co jest nieakceptowalne, szczególnie w zastosowaniu biznesowym - mówi Bartosz Baziński, COO i współzałożyciel SentiOne - Nasze modele sztucznej inteligencji są na bieżąco douczane na specjalnie przygotowanych tekstach i wiedzy dziedzinowej, testowane m.in. na zapisach rzeczywistych rozmów klientów z call center. Patrząc na nasze zasoby – zbiory danych i zespół – jestem przekonany, że nikt nie zbuduje lepszego modelu dla języka polskiego, a następnie dla innych języków europejskich, niż my - dodaje.