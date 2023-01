Polska jednym z liderów sztucznej inteligencji. Jesteśmy na piątym miejscu w Unii Europejskiej według rankingu OPI

Nowy ranking OPI. Czego dotyczył?

Badacze koncentrowali się na publikacjach naukowych w dziedzinie nauk ścisłych oraz technicznych. Zakres branych pod uwagę badań to lata od 2010 do 2021 roku. Głównie skupiono się na obszarach, które wpływają na rozwój sztucznej inteligencji, ale też stosują ją do rozwiązywania określonych problemów.

Według przygotowanego raportu na całym świecie opublikowano aż 949 tys. publikacji na temat SI. Liderem na świecie są Chiny (257 tys.), a tuż za nimi Stany Zjednoczone (140 tys.) oraz Indie (105 tys.). Co ciekawe, te trzy państwa były odpowiedzialne za 45 proc. publikacji na całym świecie. Największy wpływ miał dorobek badaczy z Honkongu i Szwajcarii.