Trójmiasto. iTaxi przejmuje kolejną firmę. Czy zdoła zagrozić Uberowi? Andrzej Kowalski

iTaxi przejęło kolejną firmę taksówkarską w Trójmieście. To kolejne, po Komfort Taxi, przyłączenie regionalnego podmiotu do floty tej korporacji. Od 18 stycznia trójmiejskie AS Taxi stało się częścią iTaxi.