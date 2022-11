Aplikacja mobilna iTaxi. Strategiczna współpraca z trójmiejskim Komfort Taxi. Co to oznacza dla pasażerów? red.

Waldemar Wylegalski

iTaxi powiększyła flotę pojazdów, nawiązując współpracę z firmą Komfort Taxi, która świadczy usługi głównie na terenie Gdańska, Tczewa i okolic. Zawarcie umowy oznacza dla pasażerów dostęp w aplikacji mobilnej iTaxi do większej floty samochodów, nowych możliwości rozliczeń płatności, rozbudowanych narzędzi zamawiania i szybkich wycen kursów. Co to cena gwarantowana? Jaka jest opłata początkowa w Komfort Taxi?