TriCity Trail Wejherowo 2022. Prawie 600 osób pobiegło w tegorocznej edycji. Zawodnicy z Redy, Bojana i Wejherowa stanęli na podium! ZDJĘCIA

Bieg TriCity Trail powstał, by pokazać zawodnikom z całej Polski, że nie tylko w górach można się solidnie zmęczyć. Trójmiejskie przewyższenia nie przyprawiają o zawrót głowy, technicznie jest łatwiej niż w Tatrach, ale tutejsze szlaki mają swoją specyfikę i srogo każą wszystkich, którzy zlekceważą trasę.

Swoje zawody miały także dzieci i młodzież. Biegacze śmiało mogą mówić o dużym szczęściu do pogody. Przez cały dzień warunki sprzyjały bieganiu – temperatura nie przekraczała 20 stopni, a przelotny deszcz i wiatr przyjemnie chłodziły podczas wysiłku.

Najdłuższa z tras TriCity Trail startowała w Gdańsku o godz. 5:00.

- Nie spodziwałam się, że będzie tutaj aż tak pięknie. Bardzo podobało mi się, że co rusz na trasie pojawiały się strome fragmenty. Tak naprawdę mam wrażenie, że cały czas było w górę lub w dół – mówiła na mecie najszybsza z kobiet dystansu 80+ - Anna Psuja ze Świdnika – Muszę przyznać, że chyba pierwszy raz miałam kryzys podczas długego biegu. Było to na ok. 60 km. Na szczęście przemogłam się i już 10 km dalej biegło mi się zupełnie dobrze – dodała debiutująca w TriCity Trail zawodniczka.