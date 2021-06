TriCity Trail 10.07.2021. Wiele podbiegów i podejść w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na trzech dystansach do wyboru

TriCity Trail 2021, czyli biegi na 83, 49 i 21 km

TriCity Trail to trzy dystanse. Najdłuższy z nich liczy ponad 80 km. Trasa prowadzi z Gdańska do Wejherowa, a po drodze trzeba pokonać przewyższenia rzędu +1705/-1805 m. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 15 godzin. Druga z tras to maraton+, czyli malownicze 49 km z Gdyni do Wejherowa. Tutaj przewyższenia wynoszą +1015/-1115 m. Limit czasu na pokonanie trasy to 9 godzin. Najkrótszy z biegów to półmaraton. 21-kilometrowa pętla rozpoczyna się i kończy w Wejherowie, przewyższenia to +400/-400 m, a limit czasu to 4 godziny.

- Cieszymy się, że tegoroczna edycja odbędzie się w klasycznej formule, ze wspólnymi startami. Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią, powrót do pracy na pełnych obrotach daje nam mnóstwo frajdy i satysfakcji. Nasze plany rozwoju musieliśmy co prawda odłożyć w czasie, ale liczymy, że w kolejnych latach TriCity Trail będzie odwiedzać coraz więcej biegaczy spoza Pomorza, a nawet z zagranicy. Już poprzednie edycje pokazały, że w naszej trójmiejskiej imprezie jest potencjał – podkreśla Piotr Książkiewicz, organizator zawodów. – Kilka tygodni temu przebiegłem najdłuższą z naszych tras – 80 km, by przypomnieć sobie dokładnie szlaki, którymi poprowadziliśmy nasz bieg. Muszę przyznać, że uwielbiam ten teren i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zapraszamy na przepiękne trasy!