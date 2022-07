Trasa Kaszubska w te wakacje? Co na to bukmacherzy? Wysokie kursy

Trasa Kaszubska 2022

Aktualnie w pełni gotowy jest tylko 10-kilometrowy odcinek Szemud-Luzino. Został on oddany do użytku w maju tego roku. Wtedy rzecznik rządu Piotr Müller zapowiadał, że Trasa Kaszubska zostanie otwarta przed wakacjami. Teraz wiemy, że to było niemożliwe.