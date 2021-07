Tragiczny wypadek w zakładzie przemysłowym w Dziemianach 13.07.2021. Pod kołami koparki zginął 67-letni pracownik

We wtorek, ok. godz. 23:00 w Dziemianach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 67-letni mężczyzna, zatrudniony w firmie, zginął pod kołami koparki.

Wszystko wskazuje na to, że 57-letni pracownik zakładu nie zauważył mężczyzny i podczas manewru cofania potrącił go. Niestety obrażenia ciała były na tyle poważne, że 67-latek zmarł.

- Kierujący fadromą był trzeźwy - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

O wypadku została poinformowana również Państwowa Inspekcja Pracy. Pod uwagę brane są różne scenariusze.

