Top of the Top Sopot Festival 2022. Tak zmieniła się Kayah, która wystąpi w Sopocie. Sporo archiwalnych zdjęć

Top of the Top Sopot Festival 2022. Kiedy Kayah wystąpi w Sopocie?

Top of the Top Sopot Festival 2022 zbliża się wielkimi krokami. Jedną z gwiazd, która wystąpi podczas wydarzenia, będzie Kayah. Organizatorzy poinformowali, że piosenkarka wystąpi podczas koncertu #YOU ARE THE CHAMPIONS. Będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym.

