Top of the Top Sopot Festival 2022: jakie gwiazdy wystąpią w Sopocie? Kiedy? Daty koncertów, program wydarzenia OPRAC.: Agnieszka Kostuch

Karolina Misztal

Top of the Top Sopot Festival wraca do Sopotu. Podobnie jak w poprzednich latach, gwiazdy muzyki zagoszczą na scenie Opery Leśnej. Wydarzenie odbędzie się od 16.08. do 19.08.2022 r. Sprawdźcie, co zaplanowano.